Κοζάνη: Κυνηγός πήγε να δει αν σκοτώθηκε αγριογούρουνο και εκείνο τον τραυμάτισε
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο 4/10 στην Κοζάνη όταν αγριογούρουνο τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι έναν κυνηγό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Kozanimedia έξω από το Παλαιόκαστρο Βοϊου, ο άνδρας κυνηγώντας με την ομάδα του πυροβόλησε το ζώο και πλησίασε να δει εάν ήταν νεκρό.
Το αγριογούρουνο, λαβωμένο και επικίνδυνο, του επιτέθηκε και του προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα στο πόδι. Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 62χρονο κυνηγό στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις