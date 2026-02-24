Κώστας Δόξας: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

Στα δικαστήρια βρέθηκαν σήμερα (24.02) ο Κώστας Δόξας και η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση για την εκδίκαση της μήνυσης που είχε υποβάλει σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το MEGA, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον τραγουδιστή για επικίνδυνη σωματική βλάβη εντός του πλαισίου ενδοοικογενειακής βίας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Από αυτήν, οι τέσσερις μήνες είναι εκτιτέοι χωρίς αναστολή, ενώ δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021 από την πρώην σύζυγό του και αφορούσε καταγγελίες για προσβλητική συμπεριφορά, άσκηση βίας και ξυλοδαρμό, την περίοδο που εκείνη ήταν έγκυος στο παιδί τους.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 2021, όταν η Μαρία Δεληθανάση προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και στα χέρια. Έπειτα από διαδοχικές αναβολές και διακοπές της ακροαματικής διαδικασίας, η απόφαση εκδόθηκε σήμερα.