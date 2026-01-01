Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο 16χρονη και 18χρονη με τραύματα από σκάγια

Στο νοσοκομείο της Κομοτηνής μεταφέρθηκαν δυο νεαρές κοπέλες το βράδυ μετά την αλλαγή της χρονιάς με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια.

Συγκεκριμένα, κάτοικοι άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο -πιθανώς από καραμπίνα- εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν μία 16χρονη και μία 18χρονη στα πόδια, σύμφωνα με το xronos.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν περίθαλψης που τη λαμβάνουν στο νοσοκομείο.