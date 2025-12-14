Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με έναν νεκρό οδηγό

Στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Κολωνό το βράδυ του Σαββάτου (13/12).

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η σύγκρουση του οχήματος με την μηχανή που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της.

Λίγο μετά τις 23:00 σημειώθηκε το τροχαίο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μία κινούμενη μηχανή στον Κολωνό, επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτης.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός της μηχανής και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.