Τραγωδία στον Κολωνό: Νεκρός οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός μηχανής.

Λίγο μετά τις 23:00 σημειώθηκε το τροχαίο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μία κινούμενη μηχανή στον Κολωνό, επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτης.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός της μηχανής και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.