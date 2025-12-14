Τραγωδία στον Κολωνό: Νεκρός οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με αυτοκίνητο
Άγνωστες οι συνθήκες του τροχαίου
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός μηχανής.
Λίγο μετά τις 23:00 σημειώθηκε το τροχαίο, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μία κινούμενη μηχανή στον Κολωνό, επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αναβάτης.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός της μηχανής και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.
Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.
