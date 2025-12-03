Κολωνός: Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας

Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Ιουλίας από τον Κολωνό.

Ειδικότερα, η 17χρονη εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό. Σήμερα ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων διότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα, τιρκουάζ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.