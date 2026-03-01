Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί έλεγε ο 38χρονος στην 31χρονη έγκυο που βρέθηκε νεκρή» – Τι λέει γειτόνισσα του ζευγαριού

Τη δική της μαρτυρία για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου γυναίκας στον Κολωνό δίνει μια γειτόνισσα του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA τόνισε ότι άκουσε τον άνδρα να φωνάζει στη γυναίκα «ψόφα σαν το σκυλί». Στη συνέχεια ακούσηκαν βαβούρα και βρισιές.

Κολωνός: Χειροπέδες στον σύντροφο της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Το πρωί της Κυριακής (01/03) συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που χθες βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος και βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολώνο.

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος είχε προσαχθεί και στις Αρχές υποστήριξε ότι την βρήκε πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με εκείνον, η γυναίκα έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, εκτιμώντας ότι η περιγραφή φαίνεται να ταιριάζει με τα τραύματα που έφερε η γυναίκα.

Παρόλο που δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του άνδρα, γείτονες του ζευγαριού είπαν ότι καυγάδιζαν συχνά.