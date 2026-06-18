Θεσσαλονίκη: Άγρια αγέλη σκύλων προκαλεί τρόμο στην Πυλαία – Τι λένε οι κάτοικοι

Μία άγρια αγέλη περίπου 20 σκύλων έχει σπείρει τον τρόμο στην περιοχή της Πυλαίας Τούμπας και Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν τις βραδινές ώρες καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά όπου η ομάδα σκύλων κυνήγησε άτομα και τους επιτέθηκε.

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Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι κάτοικοι δηλώνουν αγανακτισμένοι, ενώ στο παρελθόν ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε έρθει σε συνεννόηση με το δήμο Καλαμαριάς και το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για να προσπαθήσουν να «σπάσουν» την αγέλη, να γίνουν κάποιες στειρώσεις, και να απομακρυνθούν, αλλά τα σκυλιά επιστρέφουν ξανά στην περιοχή.

Μάλιστα, συγκεντρώνουν υπογραφές με στόχο να ζητήσουν την τήρηση πιο άμεσων μέτρων, για την ασφάλεια τους.