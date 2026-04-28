Γαλάτσι: Άγριος καυγάς δύο ανδρών για μια θέση πάρκινγκ – Στο νοσοκομείο με τραύματα ένας 45χρονος

Συμπλοκή μεταξύ ενός 45χρονου κι ενός 55χρονου σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Απριλίου, στην οδό Πυθίας στο Γαλάτσι, για μια θέση πάρκινγκ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 45χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για περίθαλψη. Στην κατοχή του δεύτερου εντοπίστηκαν ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 22χρονης από έναν 59χρονο οδηγό μοτοσικλέτας στο Παγκράτι το Σάββατο 25 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας έσπασε το πόδι της νεαρής όταν εκείνη προσπαθούσε να παρκάρει, εμποδίζοντάς τον να φύγει με την μηχανή του. Για την ώρα ο δράστης παραμένει άφαντος, με το θύμα να τον αναγνωρίζει και να σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη.