Κολωνός: Χειροπέδες στον σύντροφο της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Γείτονες κατήγγειλαν ότι το ζευγάρι τσακωνόντουσαν συχνά
Το πρωί της Κυριακής (01/03) συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που χθες βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.
Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος και βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολώνο.
Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος είχε προσαχθεί και στις Αρχές υποστήριξε ότι την βρήκε πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με εκείνον, η γυναίκα έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.
Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, εκτιμώντας ότι η περιγραφή φαίνεται να ταιριάζει με τα τραύματα που έφερε η γυναίκα.
Παρόλο που δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του άνδρα, γείτονες του ζευγαριού είπαν ότι καυγάδιζαν συχνά.
