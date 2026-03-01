Κολωνός: Χειροπέδες στον σύντροφο της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Το πρωί της Κυριακής (01/03) συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που χθες βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος και βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολώνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος είχε προσαχθεί και στις Αρχές υποστήριξε ότι την βρήκε πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με εκείνον, η γυναίκα έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, εκτιμώντας ότι η περιγραφή φαίνεται να ταιριάζει με τα τραύματα που έφερε η γυναίκα.

Παρόλο που δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του άνδρα, γείτονες του ζευγαριού είπαν ότι καυγάδιζαν συχνά.