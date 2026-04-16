Κεφαλονιά: Σοκάρει η κατάθεση του 23χρονου φίλου της Μυρτούς – «Της έλεγα να σταματήσει»



Την δική του εκδοχή για όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο μοιραίο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα όπου βρήκε τον θάνατο η 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι, έδωσε σε μια πρώτη, προφορική κατάθεση στους αστυνομικούς, ο 23χρονος φίλο της.

Υποστήριξε πως η 19χρονη έκανε χρήση κοκαΐνης σημειώνοντας πως: «της έλεγα να σταματήσει, την έβλεπα να έχει πάθει παράνοια», Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, η νεαρή κοπέλα κατέρρευσε μετά από χρήση κοκαΐνης, εμφανίζοντας σπασμούς και έντονο τρέμουλο, πριν χάσει τις αισθήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φοβόμασταν μην μπλέξουμε»

Στο διαμέρισμα βρίσκονταν ακόμη ένας 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ένας φίλος του. Παρά την κρίσιμη κατάσταση της 19χρονης, οι παρευρισκόμενοι φέρονται να καθυστέρησαν να καλέσουν βοήθεια.

«Φοβόμασταν μην μπλέξουμε», φέρεται να είπαν, σύμφωνα με την κατάθεση, ενώ εξετάζεται και η καταγγελία ότι υπήρξε σκέψη να μεταφερθεί η κοπέλα εκτός διαμερίσματος ώστε να παρουσιαστεί το περιστατικό ως εύρεση στον δρόμο.

Οι κηλίδες αίματος

Τελικά, η 19χρονη μεταφέρθηκε αναίσθητη εκτός του σπιτιού, ενώ ο 23χρονος παραδέχτηκε πως στη συνέχεια επέστρεψε για να καθαρίσει τον χώρο και να απομακρύνει αντικείμενα. Κατά την αυτοψία στους χώρους του διαμερίσματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν «λευκές» και «καστανέρυθρες» κηλίδες σε σεντόνια, ντουλάπα και πετσέτες, αλλά και σαφή σημάδια τακτοποίησης του χώρου.

Οι δυο άλλοι συλληφθέντες, αρνήθηκαν να καταθέσουν στους αστυνομικούς, με τις αρχές να αναμένουν τις καταθέσεις τους για την τραγωδία, το πρωί της Παρασκευής, όταν και θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.