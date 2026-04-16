Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Σημειώθηκε μία τραγωδία τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (15/04) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Thestival.gr, έχασε τη ζωή του ένας 33χρονος, όταν έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας. Γύρω στις 00:30 σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε εκεί μετά την πτώση.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν φαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.