Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας
Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές δεν φαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας
Σημειώθηκε μία τραγωδία τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (15/04) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα γράφει το Thestival.gr, έχασε τη ζωή του ένας 33χρονος, όταν έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας. Γύρω στις 00:30 σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε εκεί μετά την πτώση.
