Κολωνάκι: 54χρονος “ξάφριζε” καταστήματα επί μήνες – Συνελήφθη από την αστυνομία – Τι βρέθηκε σπίτι του

Στο Κολωνάκι συνελήφθη 54χρονος που είχε εξαπολύσει κύμα κλοπών σε καταστήματα, με τη δράση του να καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου 2025, για κλοπή που είχε διαπράξει μία ημέρα νωρίτερα σε κατάστημα επί της οδού Ηροδότου.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της ειδικής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, ο 54χρονος είχε ξεκινήσει από τον Μάιο να διαπράττει διαρρήξεις σε καταστήματα του Κολωνακίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές. Δρούσε κατά τις βραδινές ώρες, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του, παραβιάζοντας τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρώντας αντικείμενα αξίας.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου, κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ αυτών κονσόλα παιχνιδιών με 16 παιχνίδια, ηλεκτρικό πατίνι, 3 tablet, 2 υπολογιστές με τροφοδοτικά, 2 τηλεοράσεις, 5 οθόνες, 8 πληκτρολόγια, πίνακας ζωγραφικής, ζευγάρι γυαλιά ηλίου, φωτογραφική μηχανή και κινητό τηλέφωνο.

Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών σε καταστήματα του Κολωνακίου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν επιπλέον εμπλοκές του.