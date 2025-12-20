Κολωνάκι: Δολοφονία ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου – Την νάρκωσαν και της έβαλαν φωτιά

Θύμα δολοφονίας έπεσε η γυναίκα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, Ελένη, καθώς έρευνες των Αρχών και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» απέρριψαν την εκδοχή του ατυχήματος ως αιτία για τον θάνατό της.

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι στις 29 Ιανουαρίου 2022 και αρχικά θεωρήθηκε ως αιτία θανάτου η φωτιά που ξέσπασε στην οικία, μετά από τσιγάρο μιας και ήταν φανατική καπνίστρια. Όμως, το πόρισμα των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξε εύφλεκτο υγρό και η φωτιά μπήκε για να σκεπάσει τα ίχνη της δολοφονίας. Για την υπόθεση έχει καταθέσει ήδη ένα άτομο από το κοντινό περιβάλλον της.

Οι αξιωματικοί ερευνούν πρόσωπα και κίνητρα, αναζητώντας ποιος είχε λόγο να κάνει κακό στη γυναίκα. Όπως αποδείχθηκε η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά. Αντίθετα, δείχνει πως όταν οι φλόγες τύλιγαν το σώμα της, εκείνη δεν ανέπνεε πια.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν την πυρπολήσουν. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαιώνουν τελικά το ανατριχιαστικό σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα άναψε τη φωτιά.

Το πρόσωπο το οποίο ερευνάται ως βασικός ύποπτος είναι από το στενό κύκλο της. Κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση δολοφονίας και ο εισαγγελέας καλείτε πλέον να αποφασίσει για τη δίωξη.

Η αντίδραση του γιου της

Στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του «Τούνελ» με τον γιο της άτυχης Ελένης Παπαδοπούλου, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του δημοσιογράφου της εκπομπής να του εξηγήσει ότι πρόκειται για μία σοβαρή υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, εκείνος παρέμενε ανένδοτος.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μία συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετη.

«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Από πού κι ως πού; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλον λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή την βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα».