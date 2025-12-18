Σουηδία: 12χρονος πληρωμένος δολοφόνος σκότωσε λάθος άτομο για 20.000 λίρες

Για δολοφονία στη Σουηδία συνελήφθη ένας 12χρονος, ο οποίος φαίνεται να σκότωσε λάθος άτομο, αφού πρώτα είχε πληρωθεί με 20.000 λίρες για την εκτέλεση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με όσα γράφει η σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο 12χρονος δράστης πυροβόλησε τον άνδρα κατά λάθος, προσπαθώντας να στοχεύσει το άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ο 21χρονος ταξίδευε με φίλους του στην περιοχή Oxie.

Γύρω στις 23:00 η αστυνομία έλαβε κλήσεις για το περιστατικό. Το θύμα, που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από έρευνα για ανθρωποκτονία, οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο ένα παιδί 12 ετών και το συνέλαβαν.

Λόγω της ηλικίας του, τέθηκε υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκουίστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία εις βάρος του ανηλίκου, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης.