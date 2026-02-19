Κολωνάκι: 20 μήνες φυλάκιση και αφαίρεση άδειας για την τραγουδίστρια που παρέσυρε 5 αυτοκίνητα

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για τρεις μήνες, στην 36χρονη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, η οποία παρέσυρε πέντε οχήματα στο Κολωνάκι τα ξημερώματα της Τρίτης (17/02).

Σήμερα, Πέμπτη (19/02), η 36χρονη κάθισε εκ νέου στο εδώλιο, έπειτα από την προχθεσινή αναβολή της δίκης της, κατηγορούμενη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στο Κολωνάκι. Μάλιστα καταδικάστηκε και για τις δύο κατηγορίες.

Κατά την απολογία της, ζήτησε συγνώμη από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και δήλωσε ανακουφισμένη που δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο. «Δόξα το Θεω» είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι είχε πιει μόνο ένα ποτό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Προέδρου.

Η δικαστική λειτουργός είπε χαρακτηριστικά «μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό», καθώς στο αλκοτέστ, το αλκοόλ στο αίμα της μετρήθηκε 0,83 mg/l.

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια δήλωσε ότι θα ήθελε να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων ΙΧ, ενώ υποστήριξε ότι έπιασε στα χέρια της το τιμόνι επειδή ένιωθε καλά.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, η 36χρονη νωρίτερα βρισκόταν με παρέα στο Κολωνάκι, όπου είχε καταναλώσει ένα ποτό. Την υψηλή τιμή του αλκοόλ που ανιχνεύθηκε στο αίμα της την απέδωσε στο γεγονός ότι ήταν νηστική, με την Πρόεδρο να της απαντάει ότι το φαγητό δεν επηρεάζει τις τιμές του αλκοόλ στο αίμα.

Έπειτα η τραγουδίστρια απέδωσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος της στον ξαφνικό στομαχόπονο που ένιωσε.