Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/12) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 17, 20, 33, 34, 42 και αριθμός Τζόκερ το 12.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|3.800.000,00
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|–
|100.000,00
|4+1
|12
|2.500,00
|4
|156
|50,00
|3+1
|378
|50,00
|3
|6.693
|2,00
|2+1
|5.073
|2,00
|1+1
|24.157
|1,50
|2
|89.146
|1,00
