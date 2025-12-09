Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/12) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 17, 20, 33, 34, 42 και αριθμός Τζόκερ το 12.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+13.800.000,00ΤΖΑΚΠΟΤ
5100.000,00
4+1122.500,00
415650,00
3+137850,00
36.6932,00
2+15.0732,00
1+124.1571,50
289.1461,00
