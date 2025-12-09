Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/12) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 17, 20, 33, 34, 42 και αριθμός Τζόκερ το 12.

