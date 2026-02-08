Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 8/2: Οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ σήμερα 08/02 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ Allwyn (αριθμός κλήρωσης 3025), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι:

10, 1, 29, 36, 7 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 10.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά