Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 8/1: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9.800.000 ευρώ
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ το 7.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|9.874.260,86
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|–
|100.000,00
|4+1
|20
|2.500,00
|4
|373
|50,00
|3+1
|1.171
|50,00
|3
|16.288
|2,00
|2+1
|15.097
|2,00
|1+1
|68.092
|1,50
|2
|207.693
|1,00
