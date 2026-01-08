Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 8/1: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9.800.000 ευρώ

Δείτε αν κερδίσατε

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 8/1: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9.800.000 ευρώ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ το 7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+19.874.260,86ΤΖΑΚΠΟΤ
5100.000,00
4+1202.500,00
437350,00
3+11.17150,00
316.2882,00
2+115.0972,00
1+168.0921,50
2207.6931,00
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ