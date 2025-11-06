Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 6/11: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 25, 33, 36, 38, 41 και τζόκερ ο αριθμός 12.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+12.321.064,7212.321.064,72
59100.000,00
4+132.500,00
410050,00
3+132250,00
35.2902,00
2+14.0432,00
1+121.1191,50
270.9771,00
