Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 6/11: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 25, 33, 36, 38, 41 και τζόκερ ο αριθμός 12.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|2.321.064,72
|1
|2.321.064,72
|5
|9
|100.000,00
|4+1
|3
|2.500,00
|4
|100
|50,00
|3+1
|322
|50,00
|3
|5.290
|2,00
|2+1
|4.043
|2,00
|1+1
|21.119
|1,50
|2
|70.977
|1,00
