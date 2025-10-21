Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 22/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (22.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 8, 9, 12, 30, 36 και αριθμός τζόκερ το 7.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|1.000.000,00
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|–
|100.000,00
|4+1
|5
|2.500,00
|4
|128
|50,00
|3+1
|485
|50,00
|3
|6.322
|2,00
|2+1
|5.968
|2,00
|1+1
|26.548
|1,50
|2
|83.622
|1,00
