Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 22/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (22.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 8, 9, 12, 30, 36 και αριθμός τζόκερ το 7.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+11.000.000,00ΤΖΑΚΠΟΤ
5100.000,00
4+152.500,00
412850,00
3+148550,00
36.3222,00
2+15.9682,00
1+126.5481,50
283.6221,00
