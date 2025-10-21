Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 22/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (22.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 8, 9, 12, 30, 36 και αριθμός τζόκερ το 7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ