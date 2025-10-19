Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Δείτε αν κερδίσατε
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακός (19.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 4, 17, 30, 38, 40 και αριθμός τζόκερ το 9.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|1.000.000,00
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|1
|100.000,00
|4+1
|8
|2.500,00
|4
|168
|50,00
|3+1
|423
|50,00
|3
|6.942
|2,00
|2+1
|5.894
|2,00
|1+1
|29.744
|1,50
|2
|96.326
|1,00
