Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακός (19.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 4, 17, 30, 38, 40 και αριθμός τζόκερ το 9.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+11.000.000,00ΤΖΑΚΠΟΤ
51100.000,00
4+182.500,00
416850,00
3+142350,00
36.9422,00
2+15.8942,00
1+129.7441,50
296.3261,00
