Κλήρωση Eurojackpot 3/3: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Κλήρωση Eurojackpot πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 3/3 και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Συγκεκριμένα, οι 5 τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν απόψε, Τρίτη (3/3/26) στην υπ’ αριθμόν 208 κλήρωση ήταν οι 1, 9, 14, 35, 49 και οι έξτρα δυο αριθμοί οι 2 και 10.

Η σημερινή κλήρωση διεξήχθη στις 21:15 [ώρα Ελλάδος], στο Ελσίνκι, και τα βίντεο των κληρώσεων είναι διαθέσιμα στο κανάλι του Εurojackpot στο YouTube.

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.