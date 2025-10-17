Κλήρωση Eurojackpot 17/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Κλήρωση Eurojackpot πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 18, 21, 34, 35, 36 και αριθμοί Eurojackpo 2 και 3.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ(19 ΧΩΡΕΣ) ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΠΑΠ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 5+2 1 – 69.169.588,10€ 5+1 2 – 1.197.100,00€ 5 11 – 122.747,00€ 4+2 27 – 8.248,70€ 4+1 930 2 299,30€ 3+2 1.550 10 197,50€ 4 1.930 13 115,30€ 2+2 24.400 214 29,00€ 3+1 40.611 340 19,50€ 3 84.034 880 17,80€ 1+2 131.529 1.300 14,20€ 2+1 587.349 5.533 9,60€ 1+1 31.744 2,50€

H κατηγορία με 1+1 επιτυχίες αφορά δελτία που έχουν κατατεθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα!