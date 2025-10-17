Κλήρωση Eurojackpot 17/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 18, 21, 34, 35, 36 και αριθμοί Eurojackpo 2 και 3.
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
|ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ(19 ΧΩΡΕΣ)
|ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΠΑΠ
|ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
|5+2
|1
|–
|69.169.588,10€
|5+1
|2
|–
|1.197.100,00€
|5
|11
|–
|122.747,00€
|4+2
|27
|–
|8.248,70€
|4+1
|930
|2
|299,30€
|3+2
|1.550
|10
|197,50€
|4
|1.930
|13
|115,30€
|2+2
|24.400
|214
|29,00€
|3+1
|40.611
|340
|19,50€
|3
|84.034
|880
|17,80€
|1+2
|131.529
|1.300
|14,20€
|2+1
|587.349
|5.533
|9,60€
|1+1
|31.744
|2,50€
H κατηγορία με 1+1 επιτυχίες αφορά δελτία που έχουν κατατεθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα!
