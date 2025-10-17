Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Κλήρωση Eurojackpot 17/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν
DEBATER NEWSROOM

Κλήρωση Eurojackpot πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 18, 21, 34, 35, 36 και αριθμοί Eurojackpo 2 και 3.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ(19 ΧΩΡΕΣ)ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΠΑΠΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5+2169.169.588,10€
5+121.197.100,00€
511122.747,00€
4+2278.248,70€
4+19302299,30€
3+21.55010197,50€
41.93013115,30€
2+224.40021429,00€
3+140.61134019,50€
384.03488017,80€
1+2131.5291.30014,20€
2+1587.3495.5339,60€
Greek flag1+131.7442,50€

H κατηγορία με 1+1 επιτυχίες αφορά δελτία που έχουν κατατεθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα!

