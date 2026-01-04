Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων

Τις κινητοποιήσεις τους αποφάσισαν να κλιμακώσουν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα.

Συγκεκριμένα, όπως αποφασίστηκε θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μπλόκων, την Πέμπτη θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο Αντίρροιο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά όπως αναφέρει το Thesspost.

Στην εισήγησή του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης έστειλε μήνυμα ενότητας. «Μας κατηγορούν γιατί δεν πάμε σε διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια. Φτάσαμε στο πικ των κινητοποιήσεων. Ένα θα παρακαλέσω, σήμερα θα βγει από εδώ ενωτικό το κλίμα με σημαία τη Μερκοσούρ. Τα αιτήματα τα έχουν όλα. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους, ας δουν τι μπορούν να κάνουν».

Μαρούδας: «Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση – Άνοιγμα διοδίων»

Ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Ρίζος Μαρούδας έστειλε από την πλευρά του μήνυμα κλιμάκωσης. «Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Να μη κάνουμε πίσω. Να πάμε την Τρίτη που είναι η επιστροφή απ’ τα Φώτα να ανοίξουμε τα διόδια – θα το κάνουμε σαν πρόταση να είναι πανελλαδική δράση. Και Πέμπτη και Παρασκευή σε κεντρικά σημεία, αν αποφασιστεί η κλιμάκωση – γιατί είπαμε θα λειτουργούμε σαν ένα μπλόκο στην Ελλάδα – να πάμε σε αυτά τα στρατηγικά σημεία απαιτώντας από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις.

Μετά από 36 ημέρες είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. Είμαστε εδώ στα Μάλγαρα για να καταδικάσουμε την προσπάθεια σπίλωσης του αγροτικού κινήματος που εκφράζεται σε πρόσωπα συναδέλφων μας, άδικα και αναίτια. Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα μας και την αξιοπρέπειά μας, είμαστε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και δίκιο και τη δύναμη και τη θέληση να επιβάλλουμε το δίκαιό μας», είπε.

Εκπροσωπώντας το μπλόκο του Ε65 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας και μέος της Κώστας Τζέλλας εισηγήθηκε για γενικότερο αποκλεισμό τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως Τέταρτη-Πεμκτη ή Πέμπτη Παρασκευή. «Ο δρόμος εκεί είναι κλειστός και απο μπλόκα που κάνουν και οι αστυνομικοί, να τα στηρίξουμε και τα δικά τους αιτήματα», είπε με νόημα και πρόσθεσε: «Αυτό που αποφασίσαμε είναι να μεταφέρουμε συναδέλφους αγρότες στο κόμβον στο Μπράλο κ να κόψουμε την Ελλάδα στη μέση. Θα καλέσω τα μπλόκα στερεάς Ελλάδας να πάνε εκεί για 2 μέρες και όντως θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση».