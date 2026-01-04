Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα

Λίγο πριν από τις 13:00 ξεκίνησε στα Νέα Μάλγαρα η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων.

Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα όλης της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων, με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για την πορεία και το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, η οποία φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέων Μαλγάρων, δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα πανελλαδικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται 35 ημέρες μετά την παράταξη των τρακτέρ σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ελλάδα, αλλά και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με γειτονικές χώρες.

Η κωμόπολη των Νέων Μαλγάρων, όπου διεξάγεται η πανελλαδική σύσκεψη, ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της πόλης. Βρίσκεται ανάμεσα στη δυτική όχθη του Αξιού και την ανατολική του Λουδία, σε σημείο ιδιαίτερης σημασίας για τις οδικές μεταφορές, καθώς είναι χτισμένη κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Στον σταθμό διοδίων της περιοχής, από όπου διέρχονται καθημερινά πάνω από 25.000 οχήματα, παραμένουν παραταγμένα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ εκεί συγκεντρώνονται σήμερα άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη τη χώρα για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμα για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».