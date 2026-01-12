Κλειστά από σήμερα τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Σαντορίνης λόγω εργασιών

Κλείνουν από σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σαντορίνης, λόγω εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής διαδρόμων.

Ήδη η Fraport Greece, φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, είχε ανακοινώσει από το καλοκαίρι του 2025 ότι θα γίνουν εργασίες στα αεροδρόμια Ζακύνθου (ZTH), Κεφαλλονιάς (EFL), Κέρκυρας (CFU), Σάμου (SMI), Ρόδου (RHO), Μυτιλήνης (MJT), Μυκόνου (JMK) και Σαντορίνης (JTR).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, κλειστά θα παραμείνουν από σήμερα τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Σαντορίνης:

Κέρκυρα (CFU): 12 Ιανουαρίου 2026 – 26 Ιανουαρίου 2026

Σαντορίνη (JTR): 12 Ιανουαρίου 2026 – 19 Ιανουαρίου 2026

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω περιόδων, τυχόν πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα (αεροδιακομιδές, πτήσεις ερευνών και διάλυσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα), θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν από ελικόπτερα, ενώ όλες οι υπηρεσίες των αεροδρομίων, θα παρέχονται κανονικά.