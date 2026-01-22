Κίνηση τώρα: Στο “κόκκινο” Κηφισός, Κηφισίας, Κατεχάκη, κέντρο Αθήνας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μεγάλη προσοχή και αρκετή υπομονή χρειάζονται σήμερα Πέμπτη 22/1 οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Η κίνηση από νωρίς είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ λόγω της χθεσινής δυνατής και συνεχόμενης βροχής, οι δρόμοι σε αρκετά σημεία είναι επικίνδυνοι, καθώς υπάρχουν συσσωρευμένα νερά, φερτά υλικά, κλαδιά κλπ.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ειδικά στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Στο “κόκκινο” είναι και η λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ κίνηση υπάρχει και τους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στη Βουλιαγμένης.

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στους δρόμους προς και από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό, προς το παρόν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ομαλά.