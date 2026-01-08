Κίνηση τώρα: Σημειωτόν τα οχήματα στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με τεράστια υπομονή έχουν οπλιστεί όσοι οδηγοί κινούνται από νωρίς το πρωί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς η κίνηση είναι στο “κόκκινο”.

Ειδικότερα, σχεδόν σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, λόγω του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, μετά τη συμβολή της Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών, ωστόσο η κίνηση εκτείνεται σε χιλιόμετρα.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισίας.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στη Θηβών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Κηφισίας.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις:

-στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο,

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

στο ρεύμα προς Ελευσίνα,