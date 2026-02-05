Κίνηση τώρα: “Πηγμένος” ο Κηφισός, “κόκκινο” το κέντρο της Αθήνας – Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται από νωρίς σήμερα το πρωί οι οδηγοί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με την κατάσταση να δυσκολεύει η βροχή.

Στον Κηφισό η κίνηση είναι στο κόκκινο και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, ιδίως στο τμήμα από Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.

Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Κηφισίας και Μεσογείων είναι “πηγμένες”, ενώ και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται για την ώρα τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις βασικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι.