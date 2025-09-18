Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό

Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί από νωρίς το πρωί σήμερα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι στο “κόκκινο”.

Σύμφωνα με την Τροχαία, μεγάλα προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού υπάρχουν και στο ύψος της εξόδου προς Πειραιά (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά), λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται και σε διασταυρώσεις της Λεωφόρου Κηφισού με την Ιερά Οδό και της Λεωφόρου Θηβών με την Ιερά Οδό λόγω βλάβης στα φανάρια. Η Τροχαία πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση σε Ποσειδώνος, στην άνοδο της Συγγρού από το ύψος του Παντείου προς το κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Σοφίας και σε μεγάλο κομμάτι της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισιάς και 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.