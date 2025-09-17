Κίνηση τώρα: Ο κακός χαμός σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει και σήμερα Τετάρτη τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, λόγω της αυξημένης κίνησης.

Αυτή την ώρα, τα πιο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ειδικότερα, στον Κηφισό η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λυκόβρυση και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στο κέντρο της Αθήνας και στον Καρέα προς Κατεχάκη.

Προβλήματα και στην παραλιακή από τη συμβολή προς τον Κηφισό προς Πειραιά, ενώ στην Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.