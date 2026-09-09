Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων

Στην καθημερινότητα επέστρεψαν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, με τους δρόμους να παρουσιάζουν ξανά την συνηθισμένη κίνηση.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα επιβαρυμένος είναι ο Κηφισός, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση, όπου τα ΙΧ κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Στο κόκκινο είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές. Μεγάλη κίνηση παρουσιάζεται από νωρίς το πρωί και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, από τη Νέα Ιωνία.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ το ίδιο ισχύει και στο κέντρο της Αθήνας, στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' στην έξοδο για Λαμία,

15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' στην έξοδο για Λαμία,

5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/BJGZxGfDpe September 9, 2026

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, καταγράφονται καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όσο και προς Ελευσίνα.