Κίνηση τώρα: Απελπισία σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο Αθήνας – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει από νωρίς το πρωί της Τρίτης 23/9 τους οδηγούς που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς η κίνηση είναι στο “κόκκινο”.

Πιο αναλυτικά, η κίνηση είναι πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας με τις οδούς Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Φιλελλήνων να είναι “πηγμένες”.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στον Κηφισό και στη λεωφόρο Αθηνών. Ειδικότερα, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως τουλάχιστον τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Αιγάλεω.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Καλλιμάρμαρο, και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Πανόρμου έως Εθνικής Αντίστασης και στη Μεσογείων στο ύψος της Κατεχάκη.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο: 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.