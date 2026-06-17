Φωτιά στην Ξηρολίμνη Φωκίδας – Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο. #Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη #Φωκίδα.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026

Σημειώνεται πως καθημερινά η Πυροσβεστική καλείται να αντιμετωπίσει δεκάδες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 έως το απόγευμα της Τρίτης 16/6 ξέσπασαν 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.