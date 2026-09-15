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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στο Σχιστό – Στο “κόκκινο” λεωφόρος Αθηνών και Κηφισός

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στο Σχιστό – Στο “κόκκινο” λεωφόρος Αθηνών και Κηφισός
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Σχιστού, όπου η ουρά των οχημάτων εκτείνεται για περίπου δύο χιλιόμετρα με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά. Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Παλατακίου Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, εξαιτίας τροχαίου που σημειώθηκε στην περιοχή.

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Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα από την Κηφισιά έως τα Σίδερα Χαλανδρίου.

Καθυστερήσεις εντοπίζονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή καθώς οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.

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