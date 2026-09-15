Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στο Σχιστό – Στο “κόκκινο” λεωφόρος Αθηνών και Κηφισός

Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Σχιστού, όπου η ουρά των οχημάτων εκτείνεται για περίπου δύο χιλιόμετρα με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά. Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Παλατακίου Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, εξαιτίας τροχαίου που σημειώθηκε στην περιοχή.

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Προβλήματα σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα από την Κηφισιά έως τα Σίδερα Χαλανδρίου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,

15'-20' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/w1kqsLPQXy— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 15, 2026

Καθυστερήσεις εντοπίζονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή καθώς οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά.