Κίνηση από νωρίς σε Κηφισό, Πειραιά, κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Με αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου άρχισε και αυτή η εβδομάδα.
Τα πιο σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού. Στην άνοδο από το Αιγάλεω έως σχεδόν τη Λυκόβρυση, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Νέα Ιωνία και φτάνουν έως το Περιστέρι.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.
Προβλήματα συναντούν και οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.
πηγή στην Google
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