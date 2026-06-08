Κίνηση από νωρίς σε Κηφισό, Πειραιά, κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου άρχισε και αυτή η εβδομάδα.

Τα πιο σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού. Στην άνοδο από το Αιγάλεω έως σχεδόν τη Λυκόβρυση, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Νέα Ιωνία και φτάνουν έως το Περιστέρι.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.