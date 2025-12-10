Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα το πρωί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με την κυκλοφορία να είναι στο “κόκκινο”.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρείται αυξημένη κίνηση, η οποία δημιουργεί καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στη λεωφόρο Αθηνών, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο τμήμα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, όπου το πρωινό φορτίο είναι αυξημένο.

Στο κέντρο της Αθήνας, επιβάρυνση σημειώνεται σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Αρδηττού, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή στα φανάρια και στα σημεία συμφόρησης.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, οι δυσχέρειες εμφανίζονται τμηματικά, κυρίως στην κάθοδο προς την Αθήνα από το ύψος του Χαλανδρίου. Στη λεωφόρο Μεσογείων η κατάσταση είναι επιβαρυμένη, με αυξημένες καθυστερήσεις ανά διαστήματα.

Έντονη είναι η επιβάρυνση στη λεωφόρο Καρέα, από τον κόμβο της Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη έως την οδό Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά, μικρές δυσχέρειες παρατηρούνται περιμετρικά του λιμανιού, χωρίς όμως σοβαρά προβλήματα.

Την ίδια ώρα στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

