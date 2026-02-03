Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση και το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, πολύ χαμηλές είναι οι ταχύτητες στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένορμαν έως την Φιλαδέλφεια, με το ρεύμα της καθόδου να είναι πιο μπλοκαρισμένο.

Παράλληλα, στο “κόκκινο” είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) και στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Προβλήματα υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα δέκα λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα κυρίως στην έξοδο για Λαμία αλλά και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/Mg698zZogg— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 3, 2026

Χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, άνω της μισής ώρας από Φυλής έως την Κηφισίας.