Λεωφόρος Κηφισού: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων και «έμφραγμα» στην κυκλοφορία

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (02/02/2026) στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ιεράς Οδού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην σύγκρουση ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, χωρίς ωστόσο να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.

Η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Πέτρου Ράλλη και φτάνει έως το Περιστέρι, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντική ταλαιπωρία.

Αυτή τη στιγμή, τα συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.