Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” και η Λεωφόρος Αθηνών

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να οπλίζονται με υπομονή.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζει για άλλη μια μέρα ο Κηφισός, με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Περιστερίου, με την επιβάρυνση να εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και για περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες για τους δρόμους.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος του Χαϊδαρίου.

Το πρόβλημα συνεχίζεται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς τα οχήματα κινούνται προς την Ελευσίνα. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα ανόδου στο Παγκράτι.

Προβλήματα υπάρχουν και σε Κηφισίας και Μεσογείων, ειδικά στο ύψος των Αμπελοκήπων και του Νέου Ψυχικού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/D8SvAHpvMv— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 2, 2026

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η εικόνα είναι η εξής: