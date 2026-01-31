Δήμας για κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αθήνα: «Εξετάζεται flyover στον Κηφισό και αποκέντρωση επιχειρήσεων»

Στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, αλλά και στα σενάρια που εξετάζονται για την αντιμετώπιση του χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.

Όπως δήλωσε, στο τραπέζι βρίσκεται μεταξύ άλλων η κατασκευή υπερυψωμένης λεωφόρου (flyover) στον Κηφισό, στα πρότυπα του αντίστοιχου έργου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η αποκέντρωση επιχειρήσεων εκτός του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση των δρόμων είναι η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. «Έχουμε προχωρήσει στην αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου του στόλου των αστικών λεωφορείων το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τα νέα λεωφορεία είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα. Αυτό φαίνεται σε όποιον κυκλοφορεί στους δρόμους».

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, η οποία θα εξυπηρετεί 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε σημαντικές οδικές παρεμβάσεις. «Η πρώτη παρέμβαση αφορά τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2026 και το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια».

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε επίσης στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου προβλέπεται διαχωρισμός των λωρίδων εισόδου των οχημάτων από το αεροδρόμιο προς την Αττική Οδό, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σε ό,τι αφορά τη διέλευση φορτηγών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στη μείωση της κίνησης βαρέων οχημάτων εντός του αστικού ιστού, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, εξετάζοντας παράλληλα κίνητρα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθήνας.

Τα σενάρια για τον Κηφισό

Αναφερόμενος ειδικά στον Κηφισό, ο Χρίστος Δήμας σημείωσε ότι εξετάζονται πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις. «Ο Κηφισός χρειάζεται σίγουρα σημαντικές παρεμβάσεις, και γι’ αυτό εξετάζουμε αρκετά διαφορετικά σενάρια.

Ένα πετυχημένο παράδειγμα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διπλασιάζει τον όγκο των αυτοκινήτων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά ώρα, από 5.000 σε 10.000 οχήματα. Πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο έργο που προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και έχει ήδη μειώσει σημαντικά τη συμφόρηση εκεί».

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι προβληματισμός υπάρχει για την περίοδο κατασκευής ενός αντίστοιχου έργου στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της Θεσσαλονίκης δείχνει πως τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να αποδώσουν.

Όπως υπενθύμισε, στη συμπρωτεύουσα η υλοποίηση του flyover συνέπεσε με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό, αλλά και με την εφαρμογή κυκλοφοριακών μέτρων από την Τροχαία και τους ΟΤΑ. «Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τα 10–11 εργοτάξια στον περιφερειακό και αντιλαμβάνονται την πρόοδο των έργων, παρά την ταλαιπωρία κατά την κατασκευή».

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στον ρόλο της Τροχαίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Θα δούμε πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του νόμου, την πάταξη του παράνομου παρκαρίσματος και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που ψηφίστηκε πριν από έξι μήνες αυστηροποιεί τις κυρώσεις, ενώ προχωρά η τοποθέτηση έξυπνων καμερών για παραβάσεις και έλεγχο ανασφάλιστων ή χωρίς ΚΤΕΟ οχημάτων».

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα εκτός Αττικής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, καθώς και στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργοτάξια και εφαρμόζονται μέτρα οδικής ασφάλειας.

«Είναι ένα σύνολο δράσεων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, για την ανακούφιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε ο Χρίστος Δήμας.