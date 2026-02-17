Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Προβλήματα σε Μεσογείων, Κηφισίας και Ποσειδώνος

Προβλήματα σημειώνονται για άλλη μια μέρα στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να είναι στο “κόκκινο” τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με καθυστερήσεις, λόγω και των εργασιών συντήρησης στην Αττική Οδό.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Άλιμο έως Στάδιο Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα από Παιανία έως Κηφισίας, καθώς και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Κλειστή έως την Κυριακή η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Μέχρι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να κρατήσει η ταλαιπωρία των οδηγών του λεκανοπεδίου, καθώς μέχρι τότε θα είναι κλειστή η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Διακοπή κυκλοφορίας μετά την έξοδο Ασπροπύργου έως την έξοδο Λεωφ. Φυλής με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων στην έξοδο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω έργων βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λοσίων.

Συγκεκριμένα, κλειστό θα παραμείνει το τμήμα στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται λόγω έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας “Λιοσίων”.

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, ενώ οι εργασίες συντήρησης στη σήραγγα των Λιοσίων έχουν ως επακόλουθο τον αποκλεισμό των εισόδων στον αυτοκινητόδρομο, από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή Αιγάλεω.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

-Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

-Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

-Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.