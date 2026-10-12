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Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις 45 λεπτών και στην Αττική Οδό

Προβλήματα και σε δρόμους τον Βορείων Προαστίων

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις 45 λεπτών και στην Αττική Οδό
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με πολλές κεντρικές αρτηρίες να εμφανίζουν αυξημένη κίνηση.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε αρκετά τμήματα. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω, Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση και Μαρούσι, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε δρόμους των βορείων προαστίων.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, σημειώνονται καθυστερήσεις  έως 45 λεπτών από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

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