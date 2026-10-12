Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις 45 λεπτών και στην Αττική Οδό

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται το πρωί της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με πολλές κεντρικές αρτηρίες να εμφανίζουν αυξημένη κίνηση.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε αρκετά τμήματα. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω, Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση και Μαρούσι, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε δρόμους των βορείων προαστίων.

Καθυστερήσεις: Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 12, 2026

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, σημειώνονται καθυστερήσεις έως 45 λεπτών από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.