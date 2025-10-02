Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Προβλήματα στην Αττική οδό

Μποτιλιάρισμα με ουρές χιλιομέτρων παρατηρείται σε πολλά σημεία της Αττικής καθώς η κίνηση στους δρόμους την Πέμπτη (2/10) αυξάνεται σταδιακά.

Όπως σχεδόν κάθε μέρα, οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς η κίνηση είναι από νωρίς αυξημένη.

Όπως σημειώνεται από τον χάρτη της Τροχαίας, οι εντονότερες καθυστερήσεις σημειώνονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών (Αιγάλεω) όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Προβλήματα επικρατούν στην λεωφόρο Αθηνών όπου όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Να θυμίσουμε ότι νωρίς το πρωί σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο μεταξύ μοτοσικλέτας και ηλεκτρικού πατινιού επί της οδού Πέτρου Ράλλη.