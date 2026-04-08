Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Πειραιά – Καθυστερήσεις στο κέντρο και την Παραλιακή
Προβλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών
Στο “κόκκινο” είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, καθώς έχει ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.
Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον Κηφισό, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με καθυστερήσεις να καταγράφονται στο τμήμα που διέρχεται από Νέο Ψυχικό και Χαλάνδρι.
Προβλήματα σημειώνονται στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς την Αθηνών–Κορίνθου.
Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. https://t.co/uoA9A0fIiu— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 8, 2026
Παρόμοια είναι η κατάσταση και στον Σκαραμαγκά προς τα διυλιστήρια.
