Κίνηση τώρα: Στο “κόκκινο” Κηφισός, Κηφισίας και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8/4 στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, ενώ είναι σε εξέλιξη και η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω ως τη Νέα Ιωνία.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ μποτιλιάρισμα συναντούν και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, καθώς και στη Μεσογείων ανά τμήματα.

Επίσης, στο “κόκκινο” είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς από νωρίς το πρωί πολλοί ταξιδιώτες σπεύδουν να επιβιβαστούν στα πλοία για κάποιο νησί.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, όπως και στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται κατά τόπους καθυστερήσεις, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.