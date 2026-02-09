Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” Κηφισίας και Μεσογείων

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να είναι για άλλη μια μέρα στο “κόκκινο”.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση παρουσιάζεται στο τμήμα από Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις κατά τόπους σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού.

Στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη, στο ρεύμα προς Καρέα, καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στον άξονα Άλιμος–Κατεχάκη–Μεσογείων, στο ύψος του Πενταγώνου.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από το Ελληνικό έως το Καλαμάκι.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 9, 2026

Στο ρεύμα προς Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Λεωφόρο Κηφισίας.