Κηφισός: Μποτιλιάρισμα στην άνοδο μετά από τροχαίο – Ποιοι δρόμοι βρίσκονται στο κόκκινο
Ακινητοποιημένα τα οχήματα από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη έως τα Σεπόλια
Σημαντική ταλαιπωρία υφίστανται οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό το βράδυ της Κυριακής (8/2) καθώς τροχαίο έχει προκαλέσει σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.
Οι οδηγοί των αυτοκινήτων είναι σχεδόν ακινητοποιημένοι στα οχήματά τους στον Κηφισό από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη έως τα Σεπόλια, στο ανοδικό ρεύμα.
Χαμηλές, επίσης, οι ταχύτητες στην Καλλιρρόης και στα δύο ρεύματα.
Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
