Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Μποτιλιάρισμα στην άνοδο μετά από τροχαίο – Ποιοι δρόμοι βρίσκονται στο κόκκινο

Ακινητοποιημένα τα οχήματα από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη έως τα Σεπόλια

Κηφισός: Μποτιλιάρισμα στην άνοδο μετά από τροχαίο – Ποιοι δρόμοι βρίσκονται στο κόκκινο
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σημαντική ταλαιπωρία υφίστανται οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό το βράδυ της Κυριακής (8/2) καθώς τροχαίο έχει προκαλέσει σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Οι οδηγοί των αυτοκινήτων είναι σχεδόν ακινητοποιημένοι στα οχήματά τους στον Κηφισό από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη έως τα Σεπόλια, στο ανοδικό ρεύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαμηλές, επίσης, οι ταχύτητες στην Καλλιρρόης και στα δύο ρεύματα.

Κίνηση

Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ