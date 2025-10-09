Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το πρωί της Πέμπτης (9/10) στους δρόμους της Αθήνας καθώς οι περισσότεροι οδικοί άξονες της Αττικής “φρακάρουν” όσο περνάει η ώρα.

Τα βασικότερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό με την δυσχέρεια να επικεντρώνεται κυρίως τμηματικά στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία και από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λυκόβρυση.

Συμφόρηση παρατηρείται στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα. Ακόμη, για όσους κινούνται στο κέντρο, η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του Χίλτον έως και το Ζάππειο είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από οχήματα.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Συγγρού εντοπίζονται σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος της Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια στην άνοδο από το Πεδίο του Άρεως. Τέλος, όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν δυσχέρειες κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου